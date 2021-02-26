3700 إصابة بكورونا فى رومانيا

سجلت رومانيا نحو 3 آلاف و700 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكر راديو "رومانيا الدولي" اليوم الجمعة، أن إجمالي إصابات الفيروس التي تم تسجيلها منذ بداية الجائحة في البلاد بلغ نحو 795 ألف إصابة، من بينهم نسبة شفاء وصلت إلى 90% فيما تجاوز العدد الكلي للوفيات إثر "كوفيد-19" عتبة الـ20 ألف حالة وفاة.