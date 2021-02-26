التحفظ على 5 أطنان ملح طعام ومخللات فاسدة بالإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على 5.5 طن "مخللات وملح طعام" معبأة داخل براميل وشكائر غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغيير فى خواصها الطبيعية وعدم وجود بيانات تفيد تاريخ الإنتاج أو الصلاحية داخل مخزن بدون ترخيص، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسئول على ذمة التحقيقات.تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المخللات "بدون ترخيص"، لحيازته كمية من المخللات وملح غير صالحة للاستخدام الآدمي.تمت مداهمة المصنع وألقي القبض علي المدير المسئول وبتفتيشه عثر على 5.5 طن "مخللات وملح طعام" معبأر داخل براميل وشكائر غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغيير فى خواصها الطبيعية وعدم وجود بيانات تفيد تاريخ الإنتاج أو الصلاحية، ويشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لاستكمال التحقيقات.