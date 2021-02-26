محمد هنيدي يروّج لفيلمه الجديد «الإنس والنمس»: «اللي بيخاف يروح»

ينتظر الفنان محمد هنيدي طرح فيلمه الجديد "الإنس والنمس" في جميع دور العرض خلال الفترة القليلة المقبلة، وذلك بعدما انتهى من تصويره خلال العام الماضي.وشوّق "هنيدي" جمهوره بنشر بوسترات الفيلم عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، قائلًا: "الإنس والنمس واللي بيخاف يروح، قريبًا في السينمات".وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى حول شخصية العفريت، عمرو عبدالجليل، الذي يطارد بطل العمل، محمد هنيدي، طوال الوقت، وهو ما يسبب له حالة من الهلع الكوميدي والمعتمدة على المواقف بينهما.فيلم «النمس والإنس» بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، عمرو عبدالجليل، صابرين، بيومى فؤاد، محمود حافظ وعدد آخر من الفنانين، إضافة لظهور أكثر من فنان كضيف شرف على رأسهم شيكو، والعمل من إخراج شريف عرفة.