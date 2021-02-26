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الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملات نظافة بقويسنا وتلا في المنوفية للتعامل مع تجمعات القمامة

الجمعة 26/فبراير/2021 - 03:01 م
رفع المخلفات بالمنوفية
رفع المخلفات بالمنوفية
ولاء القاضى
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تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا أعمال حملة النظافة المكبرة بنطاق المدينة، حيث تم رفع كافة المخلفات بجوار مقابر الأقباط ومصرف زاوية بمم وجارى العمل للانتهاء من جميع المخلفات وتسوية وتمهيد الطريق أمام المواطنين.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بتكثيف حملات النظافة والتعامل الفوري مع كافة بؤر تجمعات القمامة ونواتج الهدم بمراكز ومدن وقرى المحافظة حفاظًا على البيئة وإضفاء مظهرًا جماليًا وحضاريًا.

وفى ذات السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا بتكثيف أعمال النظافة ورفع الأتربة وتجمعات نواتج الهدم والتطهير بقرى المركز، وتم تنظيم حملة نظافة مكبرة بالتنسيق مع وحدة التدخل السريع بالمحافظة وذلك بقرية شرانيس التابعة للوحدة المحلية ببجيرم.

هذا وتواصل الوحدات المحلية للمراكز والمدن حملاتها بالتنسيق مع وحدة التدخل السريع في رفع كافة التراكمات بالطرق الرئيسية والفرعية أولا بأول بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

يأتي هذا في إطار اهتمام محافظ المنوفية بمنظومة النظافة وقطاع تحسين قطاع البيئة وتطوير منظومة المخلفات الصلبة والقضاء نهائيًا علي جميع تجمعات القمامة المتراكمة منذ القدم.

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