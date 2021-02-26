إيران تعلن عن إنتاج لقاح ضد كورونا فى الربيع

أعلن وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي، أن بلاده ستصبح أحد مصنعي ومصدري لقاح كورونا بحلول الربيع المقبل.وأوضح نمكي في تصريح، اليوم الجمعة، أن الوضع الحالي تحت السيطرة، رغم السلالة البريطانية المتحورة من فيروس كورونا، حيث يجري رصد حالات الإصابة في المنازل، حسب وكالة أنباء فارس الإيرانية.وأضاف الوزير: " تم أمس الخميس بدء التطعيم بلقاح كورونا في دار رعاية المسنين بجنوب طهران، وسوف نستمر في التطعيم باللقاحات المستوردة مع الفئات الضعيفة، وفي الربيع المقبل ستصبح إيران إحدى الدول المنتجة والمصدرة للقاح".