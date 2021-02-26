توافد الجمهور على أجنحة الدورة الثانية لآرت فير إيجيبت (صور)

توافد منذ قليل عدد من الجماهير على أجنحة الدورة الثانية من معرض مصر الدولي للفنون "ايجيبت آرت فير " المقرر انطلاقها بعد قليل وتستمر حتى 28 فبراير الجاري، بأحد فنادق القاهرة الكبرى، ويُعد "ايجيبت آرت فير" المُقام على أرض مصر، الحدث الفني الأكبر في الوطن العربي.تكمن أهمية هذا الحدث الاستثناني في جمعه لنخبة متميزة من فناني الوطن العربي على أرض مصر، الأمر الذي يعكس دور مصر الريادي في الفنون والثقافة، وذلك بحضور مجموعة كبيرة من الفنانين العرب والمهتمين بالفن التشكيلي والنقاد وهواة الاقتناء من كبار جامعي الأعمال الفنية، ورجال أعمال والسينمائيون والشخصيات العامة من مصر والعالم العربي.يُعد إقامة هذا الحدث الفني الكبير في ظل هذه الظروف العالمية الاستثنانية بسبب وباء كورونا، بمثابة إقرار بالمقاومة من أجل تنشيط الحركة الفنية بمصر والوطن العربي ومحاولة للتعافي على الساحة الفنية والنشاط التشكيلي، ويرجع القرار إلى مجلس أمناء "معرض مصر الدولي للفنون "، وهم مجموعة من الشخصيات العامة والمشاهير والفنانين والأكاديميين والنقاد، من بينهم محمد يونس، مدير جاليرى آزاد، والفنان الدكتور أحمد نوار، الفنان الدكتور محمد عبلة، والفنانة والناقدة دكتور أمل نصر، والفنانة الممثلة السورية كِندة علوش وآخرون.يشهد المعرض إقامة مجموعة من الندوات حول موضوعات وقضايا معنية بالفنون التشكيلية المعاصرة وتنوع معالجاتها وصياغاتها، وذلك لإثراء الحدث وخلق حالة من الحوار الفني الثقافي، بين الفنانين المصرين والعرب، ومن جانبه وجه مجلس الأمناء الدعوة للمشاركة من الفنانين وقاعات العرض بمصر وخارجها لتقديم مشهد فني معاصر يحمل العديد من التجارب المعاصرة. كما تقرر إهداء هذه الدورة لروح الفنان القدير الراحل "عمر النجدي 1931 – 2019 ".يُشارك في هذه الدورة ما يزيد على 120 فنانا وفنانة مصريين ما بين تشكيليين ونحاتين من مختلف الاتجاهات الفنية الحديثة والمعاصرة، منهم "أحمد نوار، عبدالفتاح البدري، عبدالوهاب عبدالمحسن، أحمد عبدالوهاب، أحمد مجدي، أسماء سامي، أحمد قدري، أشرف رضا، أحمد عبدالوهاب، أحمد عثمان، محمد عرابي، محمد رضوان، سمير فؤاد، إيمان عزت، إسراء زيدان، أسامة فريد، محمد أبوالوفا، محمد نبوي، نجيب معين، عمار شيحة، أمينة سالم، جورج لطفي، وائل درويش، ياسمين الحاذق، علاء عوض، علي سعيد، أيمن لطفي، لينا أسامة، مهنى ياقوت، مصطفى سليم، صبري منصور، عبدالغفار شديد، جورج بهجوري، محمد عبلة، سعاد عبدالرسول، سعاد مردم.. وغيرهم.كما يُشارك عدد من الفنانين من سوريا ولبنان والأردن وفلسطين والسودان، من بينهم "بهرم حاجو،عادل داود، مهند عرابي، وليد المصري، إدوارد شهدا، وحسام بلان، وسيروان باران، علي نوري، وجورج باسيل، وصلاح المر، وحكيم العقيل.. وغيرهم.