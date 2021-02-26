باريس تدعو إلى الحوار للحفاظ على الديمقراطية فى أرمينيا

دعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الجمعة، أنصار رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان ومعارضيه إلى "الحوار" من أجل الحفاظ على "الديمقراطية" في ظل أزمة سياسية تعيشها أرمينيا بعد هزيمتها أمام أذربيجان في نزاع ناغورني قره باغ.وقال لودريان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا "تأمل فرنسا في أن يقام حوار في هذا البلد بالاعتماد على شرعية الرئيس "أرمين سركيسيان" من أجل تهدئة الوضع في بلد يمر بأوقات صعبة".وشدد لو دريان على أن "أطر الديمقراطية الأرمينية يجب أن تصمد" معربا عن قلقه إزاء "أخطار العنف" في هذا البلد في ظل التظاهرات التي نظمت يوم الخميس.وتابع "نحن ملتزمون بالحفاظ على الديمقراطية الأرمينية واستقرار هذا البلد".