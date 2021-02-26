4336 إصابة و14 وفاة بكورونا في العراق

سجلت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الجمعة، 4336 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)؛ ليصل إجمالي الإصابات المسجلة منذ بدء انتشار الوباء في البلاد إلى 688 ألفا و698 إصابة.وأوضحت الوزارة، في بيان أوردته قناة السومرية نيوز، أنه تم تسجيل 2460 حالة شفاء جديدة من الفيروس؛ ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 630 ألفا و178 حالة، بنسبة شفاء 91.5%، فيما تم تسجيل 14 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس؛ بإجمالي 13 ألفا و365 حالة وفاة.