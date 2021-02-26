حبس تشكيل عصابي لسرقة المتاجر والسيارات بالإسكندرية

قررت نيابة المنتزة ثان بالإسكندرية، حبس 5 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بتكوين تشكيل عصابي لسرقة السيارات والمتاجر، وسرعة طلب تحريات المباحث، والتحفظ على المسروقات.تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث قسم شرطة ثان المنتزه، يفيد بورود معلومات سرية بقيام 3 عاطلين، مقيمين بدائرة القسم، لهم معلومات جنائية، بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال ارتكاب جرائم سرقات السيارات والمتاجر، متخذين من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.تم عمل الإجراءات القانونية اللازمة، وألقي القبض عليهم وبحوزتهم مقص حديدى المستخدم فى إرتكاب جرائمهم، وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى وقيامهم بإرتكاب عدد 9 جرائم سرقات متنوعة، وبإرشادهم تم ضبط المسروقات لدى مخفيها عاطلين، سيئى النية مقيمان بدائرة القسم لهما معلومات جنائية، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.