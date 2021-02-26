المتحف المصري يكشف حقيقة تصوير قناع توت عنخ آمون خارج فاترينة العرض

قالت صباح عبد الرازق مدير عام المتحف المصري بالتحرير إنه لن يتم السماح بتصوير قناع الملك توت عنخ آمون خارج فاترينة العرض الخاصة به بالمتحف، مؤكدة أنه لم يتم فتح فاترينة قناع توت عنخ آمون منذ أن تم الانتهاء من ترميمه في عام 2015 على يد فريق مصري دولي.وأكدت عبد الرازق،في بيان أصدرته اليوم، أن وزارة السياحة والآثار ترفض تصوير القناع خارج الڤاترينة بالرغم من تلقيها عددا كبيرا من الطلبات من المصورين المحترفين والقنوات التليفزيونية العالمية لتصوير القناع بفتح الڤاترينة مقابل دفع مبالغ مالية كبيرة، وذلك حفاظًا على هذا الأثر المهم والفريد.وكانت وزارة السياحة والآثار قد أعلنت مؤخرا انه سيتم نقل القطع الأثرية الكبيرة المهمة من مقتنيات الملك توت عنخ آمون مثل قناعه الذهبي الموجود حاليا في المتحف المصري قبيل افتتاح المتحف الكبير حتى لا يغيب عن زائريه لحين افتتاح المتحف باعتباره من أهم القطع الأثرية في العالم،حيث يعرض المتحف الكبير لأول مرة مقتنيات الملك توت عنخ آمون كاملة في قاعتين بمسطح 7.5 ألف متر مربع، وهى 7 أضعاف مساحة القاعة التي كانت تضم مجموعة الملك الذهبي بالمتحف المصري بالتحرير.