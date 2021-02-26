إقبال كبير على منتجات الغارمين فى معرض «ديارنا»

شهد جناح الغارمين بمعرض "ديارنا" إقبالا كبيرا من المواطنين، حيث يشارك قطاع الغارمين، فى النسخة 61 من معرض ديارنا الذي تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي، تحت شعار "مصر بتكلم حرفي"، وذلك في الفترة من 15 إلى 27 فبراير الجاري بمول كايرو فيستيفال سيتي بالقاهرة الجديدة ولأول مرة خارج قاعة MSMEDA.وقالت سهير عوض، مدير برنامج الغارمين بمؤسسة مصر الخير، فى تصريحات اليوم، إنه تتم المشاركة فى المعرض بمنتجات السجاد اليدوي والكليم والمفروشات التى نفذها الغارمون بمصانع أبيس للسجاد اليدوى، بمحافظة الإسكندرية، ومصنع أطفيح، والتى أقامتها مؤسسة مصر الخير للغارمين، وكذلك منتجات سجن المنيا وأخميم، مشيرة إلى أن قطاع الغارمين سيشارك فى المعارض القادمة بإذن الله، وأن بيع تلك المنتجات مستمر فى غير أوقات المعرض من خلال منافذ مؤسسة مصر الخير.واضافت سهير عوض أن برنامج الغارمين بالمؤسسة وضع خطة وهى تحويل الغارمين إلى منتجين من خلال العمل لتمكينهم اقتصاديا وتحويلهم لأفراد منتجين.