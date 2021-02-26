لا يقل السن عن 50 عاما.. شروط مسابقة اختيار الأم المثالية

عقب فتح باب التقديم أمام جميع الراغبيين في الاشتراك بمسابقة "الأم المثالية" تقديرًا لمجهودات الأم وتكريمًا لها ترصد "الدستور" معلومات عن شروط مسابقة الأم المثالية لعام 2021.1- ألا يقل سن الأم عن 50 عامًا مع الإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل.2- ألا يزيد عدد الأبناء على 3 ويستثنى من هذا الشرط محافظات الحدود "شمال سيناء وجنوب سيناء – الوادي الجديد – مرسى مطروح – البحر الأحمر – أسوان" بحد أقصى 5 أبناء.3- أن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالي أو في الفرق النهائية بالكليات أو ابن حاصل على مؤهل فنى متوسط ومتميز فى إحدى المهن ويستثنى الابن المعاق ذهنيا غير القابل للتعليم.4- التأكيد على معيار عطاء الأم وإعلاء القيم الإنسانية وترسيخ معنى الأسرة وقدرتها على الحفاظ على تماسكها وترابطها وإيجاد التوازن بين المسئوليات المتعددة للأم واحتضان ورعاية الأبناء واحتوائهم بالعطف والحنان.5- تعزيز القيم الإيجابية وكفاح الأم والقدرة على مواجهة التحديات والحفاظ على كيان الأسرة.6- إعلاء قيمة الأسرة البديلة وتفعيل دورها باعتبارها خط الدفاع الأول لمواجهة ظاهرة أطفال بلا مأوى.7- تعظيم دور هذه الأسر خاصة الأسر التي لديها أطفال طبيعيين وتشجيعها على كفالة الأيتام والأطفال بلا مأوى بهدف توفير المناخ الاسري الجيد وحمايتهم من المشكلات التي قد يتعرضون لها في مؤسسات الرعاية.8- وللمرة الأولى تكريم أم لديها أحد المشروعات الصغيرة، وذلك للتأكيد على أهمية التمكين الاقتصادي ويقصد بها الأم التي قامت بتربية أبنائها الى جانب حصولها على أحد المشروعات الإنتاجية.9- المعايير المرجحة للاختيار تقدير أهمية التعليم للأبناء والام التي استطاعت أن تتعلم مع أبنائها وحصلت على مؤهل.10- الأم التي شجعت أبناءها على العمل الخاص وإدارة وتنفيذ المشروعات الصغيرة دون الاعتماد على التعيينات الحكومية.11- مدى مشاركة الام في الأنشطة الاجتماعية التطوعية وقدرتها على دمج أحد الأبناء في المجتمع إذا كان من ذوي الاحتياجات الخاصة.12- وبالنسبة للأم البديلة وهي الأم للأسرة الكافلة للأطفال المحرومين من الرعاية الاسرية في منزلها مع اطفالها الطبيعيين.13- زوجة الأب التي قامت برعاية أبناء الزوج أو الخالة أو العمة أو الجدة مع ضرورة أن يكون الابن البديل أو ابن الزوج قد حصل على مؤهل جامعي وضرورة المساواة بين جميع الأبناء داخل الأسرة في التعليم والصحة والمعاملة.