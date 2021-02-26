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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا: الأولوية فى المرحلة الثانية من التطعيم ضد كورونا ستظل وفقًا للسن

الجمعة 26/فبراير/2021 - 03:03 م
جريدة الدستور
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أعلنت اللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين في المملكة المتحدة أن المرحلة الثانية من تلقيح المواطنين ضد فيروس كورونا المستجد ستواصل إعطاء الأولوية في تلقي التطعيم، وفقًا للسن وليس المهنة لتجنب حدوث أي بطء في برنامج التطعيم.

ونقلت قناة (سكاي نيوز) البريطانية، اليوم الجمعة، عن الحكومة البريطانية قولها "إن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 40 و49 عامًا سيأتون في المرحلة التالية لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا بعد الانتهاء من تطعيم جميع الفئات الضعيفة المعرضة للإصابة بالفيروس ومن تزيد أعمارهم على 50 عامًا ".

وفي هذا الصدد، أوضحت اللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين أن هذا النهج سيحقق أقصى استفادة في أقل فترة زمنية، مضيفة أن إعطاء الأولوية في تلقي اللقاح وفق الفئة المهنية كالمعلمين ورجال الشرطة على سبيل المثال - سيجعل عملية التلقيح أكثر تعقيدًا وقد يؤدي إلى بطء محتمل في البرنامج الكلي للتطعيم؛ تاركًا الفئات الضعيفة معرضة لمخاطر عالية لفترة أطول.

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