86142 إصابة بكورونا في قيرغيزستان

أعلنت قيرغيزستان عن ارتفاع إجمالي المصابين في البلاد إلى 86 ألفا و142، من دون تسجيل حالات وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة به، اليوم الجمعة.وذكر المركز المعني برصد حالات (كوفيد- 19)، وفقا لوكالة أنباء (آكي بيرس) الرسمية في قرغيزستان، أن البلاد سجلت في الوقت ذاته 55 حالة شفاء تام من المرض، مما رفع إجمالي المتعافين إلى 83 ألفا و61 حالة، فيما توقف إجمالي الوفيات عند 1463 حالة.ووفقا للبيانات الرسمية، يتلقى 358 مريضًا في الدولة الواقعة بوسط قارة آسيا العلاج في المستشفيات في جميع أنحاء البلاد، منهم 20 مريضًا في حالة حرجة.