1602 إصابة جديدة بكورونا فى بيلاروسيا

أعلنت وزارة الصحة في بيلاروسيا، اليوم الجمعة، عن تسجيل 1602 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 284 ألفًا و500 إصابة على مستوى البلاد.وذكرت الوزارة في بيان أوردته وكالة أنباء "بيلتا- نيوز" البيلاروسية أن حصيلة الوفيات استقرت عند 1957 حالة وفاة، حيث لم يتم تسجيل حالات جديدة، في حين بلغ عدد المتعافين الذين خرجوا من مستشفيات العزل 274 ألفا و743 شخصًا.وأشارت إلى أن بيلاروسيا أجرت 4 ملايين و861 ألفا و238 اختبارا للكشف عن الإصابة بفيروس "كورونا" منذ بدء تفشي الوباء حتى الآن.