تفريغ 4407 أطنان رخام بميناء غرب بورسعيد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم الجمعة، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة ARROW-S البالغ طولها 94 مترًا بغاطس 6.8 متر وذلك لتفريغ 4407 أطنان رخام بالميناء.وذكر البيان أن ميناءي بورسعيد سجلا دخول وخروج 20 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتى حاويات وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر وصول 5 سفن، بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة بضائع عامه وخروج سفينه ومتواجد علي الأرصفة سفينة، ومن المنتظر استقبال 4 سفن حاويات وبضائع عامة.كما وصلت ميناء غرب بورسعيد سفينة بضائع عامة وتوجد على الأرصفة سفينتان ومن المنتظر دخول سفينة.وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن على الأرصفة.