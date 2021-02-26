الشرطة التركية تعتقل 11 شخصًا من إسطنبول

شنت السلطات التركية حملة اعتقالات، اليوم الجمعة، في إطار حملة الإبادة السياسية، طالت 11 شخصًا.اعتقلت قوات الشرطة التركية، 11 شخصا خلال حملة الإبادة السياسية، في ناحيتي أسنيورت وكوجوكه كمجيه في مدينة إسطنبول.وأفادت مصادر لوكالة "فرات" للأنباء، بأنه تم نقل المعتقلين إلى مديرية الأمن في إسطنبول.