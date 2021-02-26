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الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

وزير الأوقاف في خطبة الجمعة: المحافظة على الأخلاق من أهم دلائل الإيمان

الجمعة 26/فبراير/2021 - 02:18 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
أميرة العنانى
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ألقى الدكتور محمد مختار جمعة خطبة الجمعة، بمسجد الهدى بكفر بني علي مركز سمسطا محافظة بني سويف، حول موضوع الأخلاق وأثرها في بناء الحضارات.

وقال وزير الأوقاف، إن المحافظة على القيم والأخلاق من أهم دلائل الإيمان ومرتكزاته، وأن أمة بلا أخلاق أمة بلا حضارة ومآلها الذوبان والاندثار، وقد سئل نبينا ( صلى الله عليه وسلم ): ما أكثر ما يدخل الجنة يا رسول الله فقال:  (صلى الله عليه وسلم): " تقوى الله وحسن الخلق "، ( مسند أحمد)، فديننا دين مكارم الأخلاق، ورسالة نبينا مبنية على حسن الخلق، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): " إِنَّمَا بُعِثْتُ لأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الأَخْلاقِ " (مسند البزار)، وفي رواية: "إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ حُسْنَ الأَخْلاَقِ" (موطأ مالك).

وأكد أن حسن الأخلاق وحسن التعامل مع الخلق دليل على صحة العلاقة وصدق النية مع الخالق (عز وجل)، أما سوء الأدب مع الخلق فهو أيضًا سوء أدب مع الخالق، لأن الخالق هو من أمرنا بمكارم الأخلاق، وأما سلامة الصدر فأحد أهم أسباب رضا الإنسان عن نفسه ورضا الله (عز وجل) عنه، وأصح المؤمنين إيمانا أصفاهم نفسا وأسلمهم صدرًا، ذلك أن نبينا (صلى الله عليه وسلم) قال لأصحابه يومًا يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فدخل رجل فتبعه سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص  ليقف على ما أوصله إلى هذه المكانة الرفيعة، فنزل عليه ضيفًا ليرقب أعماله ومدى اجتهاده في عبادته، فما وجد مزيد صلاة أو صيام أو صدقة، فحدث ابن عمرو (رضي الله عنه) مضيفه عن سر نزوله عنده وأخبره بما كان في شأنه من رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وسر نزوله عليه، فقال يا بن عمرو الصلاة والصيام، على ما رأيت، غير أني لا أبيت وفي صدري مثقال ذرة من حقد لأحد.

ونقل التلفزيون المصري على الهواء مباشرة خطبة الجمعة من الجامع الأزهر حول " مقام العبودية وأثره في إصلاح حياة الفرد والمجتمع".

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