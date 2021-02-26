الصين تُمدد إعفاء 65 منتجًا أمريكيًا من الرسوم

قالت وزارة المالية الصينية، اليوم الجمعة، إنها ستمدد إعفاءات من الرسوم تشمل 65 منتجًا مستوردًا من الولايات المتحدة، منها الأخشاب ومكونات الطائرات.وأضافت الوزارة، أن التمديد الذي يسري اعتبارًا من 28 فبراير سيستمر حتى 16 سبتمبر 2021.وتحصل المنتجات على إعفاءات من رسوم انتقامية فرضتها الصين على سلع أمريكية.