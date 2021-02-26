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الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ البحيرة يشيد بدور الأوقاف في عمارة المساجد ومواجهة الفكر المتطرف

الجمعة 26/فبراير/2021 - 02:16 م
محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
البحيرة معوض هويدى
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أشاد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بدور وزارة الأوقاف في البناء والتشييد وعمارة المساجد ونشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، وكذلك الجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية فى تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين في إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.

وأشار محافظ البحيرة إلى أنه تم خلال عام واحد بناء وافتتاح أكثر من 160 مسجدا تجاوزت تكلفتها 230 مليون جنيه فى طفرة كبيرة لتضاف إلى إجمالي عدد المساجد بنطاق المحافظة ليصبح إجمالي عدد المساجد بنطاق المحافظة 13850 مسجدا لتكون أبلغ شاهد ورد باتجاه الدولة للبناء والتشييد والتقدم والنمو فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال افتتاحه وأداء صلاة الجمعة بمسجد الصديق بقرية سحالي بمركز أبو حمص والمقام على مساحة 120 مترا بتكلفة إجمالية مليون جنيه، بحضور اللواء محمد شوقى بدر السكرتير المساعد، واللواء مدحت الزغد رئيس مدينة أبو حمص وأعضاء مجلسى الشيوخ والنواب والقيادات الدينية والتنفيذية.

وتناولت خطبة الجمعة للدكتور محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف أخلاق رسول الله التى يجب علينا التأسى بها وكذا فضل عمارة وبناء المساجد.

يأتى ذلك بالتزامن مع افتتاح 15 مسجدا جديدا آخر بنطاق مراكز إدكو ودمنهور وايتاى البارود وحوش عيسى والدلنجات وكفر الدوار بتكلفة إجمالية بلغت 17 مليونا و428 ألف جنيه، وهى:-مسجد الشلبى بقرية 8 مركز إدکو تنفيذ وزارة الأوقاف على مساحة 318 مترا وبتكلفة إجمالية مليون و178 ألف جنيه، ومسجد زراعة قرية 7 إدكو تنفيذ وزارة الأوقاف على مساحة 142 متر وبتكلفه اجماليه 400 ألف جنيه، مسجد الرجال بقرية كوم بلال مركز ادكو والمقام بالجهود الذاتية باشراف وزارة الأوقاف على مساحه 142 متر وبتكلفه إجمالية 400 ألف جنيه، مسجد عزبة قنديل بالتوفيقية إيتای البارود تنفيذ وزارة الأوقاف على مساحه 259 مترا وبتكلفة إجمالية 400 ألف جنيه.

كما تم افتتاح مسجد الوسطاني بعزبة الوکیل دمنهور والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة 317 مترا وبتكلفة إجمالية مليون و500 ألف جنيه، مسجد أبو القاسم بقرية الملهطانی بدمنهور والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة 147 مترا وبتكلفة إجمالية 200 ألف جنيه، مسجد الطنطاوي العربي بقرية البساتين بدمنهور بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة 228 مترا وبتكلفة إجمالية 150 ألف جنيه، مسجد عزبة المأمور العمرية بدمنهور بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة 200 متر وبتكلفة إجمالية 1،3 مليون جنيه، مسجد مظهر بقرية مظهر زاوية غزال بدمنهور والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة 227 مترا وبتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه، مسجد الشهداء بقرية یادم غزال بدمنهور والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحه 309 متر وبتكلفه إجمالية 2 مليون و500 ألف جنيه، مسجد النور بقرية أبو الشقاف حوش عيسى والمقام بالجهود الذاتية باشراف وزارة الأوقاف على مساحه 165 متر وبتكلفه اجماليه 900 ألف جنيه،مسجد عباد الرحمن بقرية نجع غرابيل الدلنجات والمقام بالجهود الذاتية باشراف وزارة الأوقاف على مساحة 267 مترا بتكلفة 150 ألف جنيه، مسجد الوسطانى بقرية إیبیا الحمرا الدلنجات والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة 363 مترا وبتكلفة إجمالية 2 مليون و100 ألف جنيه، مسجد السراج بقرية العلامية الكبری الدلنجات والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة 457 مترا وبتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه، مسجد التوحيد بقرية لطفی کوم اشو کفر الدوار والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحه 270 مترا وبتكلفة إجمالية مليون و350 ألف جنيه.

وتم بجميع المساجد التى شهدت صلاة الجمعة اليوم حملات تعقيم وتطهير وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بها مع تحديد أماكن المصلين ومراعاة التباعد الاجتماعى بينهم والتوعية بحضور المصلين مرتدين الكمامات ومعهم سجادة الصلاة الخاصة بهم، واستمرار أعمال التعقيم بصفة دورية عقب أداء كل صلاة، بالإضافة إلى نشر الملصقات الإرشادية للتوعية وكيفية الوقاية من الإصابة.

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