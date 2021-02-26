الأرثوذكسية تحتفل بتذكار نقل أعضاء القديس مرتيانوس الراهب

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، بنقل أعضاء القديس مرتيانوس الراهب إلى انطاكية.ووفقا لكتاب السنكسار الكنسي: في مثل هذا اليوم تُعيِّد الكنيسة بتذكار نقل أعضاء القديس مرتيانوس الراهب من أثينا إلى أنطاكية.وتابع: كان راهبًا في أنطاكية وفي نهاية حياته ذهب إلى أثينا وتنيَّح هناك. ولما جلس القديس ديمتريوس بطريركًا على أنطاكية اهتم بنقل جسد القديس مرتيانوس إلى أنطاكية، فأرسل كهنة إلى أثينا وحملوا الجسد الطاهر إلى أنطاكية بإكرام وتبجيل عظيمَيْن، حيث وضعه البطريرك في تابوت ليتبارك منه الشعب.