مسرحية بودي جارد للزعيم عادل إمام تتصدر مؤشرات جوجل



وكان قد قرر الفنان عادل إمام الاستعانة بالفنانة رغدة بدلا من شيرين سيف النصر، وهاتفها بعد 10 أعوام من الغياب، وطلب منها الحضور إلى المسرح لتستعد للنسخة التلفزيونية، وبالفعل خضعت لبروفات لعدة أيام.



وجاء الإعلان عن العرض الحصري عالميًا عبر "شاهد VIP"، بعد حصول الهيئة العامة للترفيه على حقوق عرض حصرية للمسرحية التي كتبها يوسف معاطي وأخرجها رامي إمام، ومدتها 180 دقيقة، وقد شارك في بطولتها إلى جانب عادل إمام كل من النجم الراحل عزت أبو عوف، وسعيد عبد الغني، ورغدة.اقرأ أيضاً..