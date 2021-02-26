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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مسرحية بودي جارد للزعيم عادل إمام تتصدر مؤشرات جوجل

الجمعة 26/فبراير/2021 - 03:40 م
جريدة الدستور
هبه محمد
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تصدرت مسرحية بودي جارد للزعيم عادل إمام، مؤشرات البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بالتزامن مع عرضها اليوم الجمعة على منصة شاهد VIP.

مسرحية بودي جارد

وجاء الإعلان عن العرض الحصري عالميًا عبر "شاهد VIP"، بعد حصول الهيئة العامة للترفيه على حقوق عرض حصرية للمسرحية التي كتبها يوسف معاطي وأخرجها رامي إمام، ومدتها 180 دقيقة، وقد شارك في بطولتها إلى جانب عادل إمام كل من النجم الراحل عزت أبو عوف، وسعيد عبد الغني، ورغدة.

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وكان قد قرر الفنان عادل إمام الاستعانة بالفنانة رغدة بدلا من شيرين سيف النصر، وهاتفها بعد 10 أعوام من الغياب، وطلب منها الحضور إلى المسرح لتستعد للنسخة التلفزيونية، وبالفعل خضعت لبروفات لعدة أيام.

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