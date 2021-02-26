الأردن ينفي اكتشاف أي جهة محلية للقاح مضاد لكورونا

نفى نزار مهيدات، مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية، تقدم أي جهة في الأردن للإعلان عن اكتشاف لقاح أردني مضاد لفيروس كورونا المستجد.وأفادت وكالة عمون الإخبارية نقلا عن مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية، بأن أي جهة لم تتقدم بوثائق أصولية لتسجيل لقاح لدى المؤسسة ولا حتى أي ملفات فنية تمهيدا لدراستها من قبل الفنيين المختصين، وإجازته في حال استكمال كافة معايير ومتطلبات المأمونية والفعالية المعتمدة من قبل المؤسسة.وأضاف "مهيدات" أن مؤسسته هي الجهة المرجعية والحصرية لإجازة اللقاحات والأدوية، وإصدار الموافقات اللازمة من خلال تطبيق المعايير العالمية وأهمها نتائج الدراسات السريرية التي تثبت فعالية اللقاح.وحذر "مهيدات" من الترويج أو الإعلان عن أي لقاح أو دواء إلا بعد تسجيله لدى المؤسسة والموافقة الأصولية من قبلها على مادة الاعلام الدوائي الخاصة به، بحسب قانون الدواء والصيدلة رقم 12 لسنة 2013 وتعديلات وتعليمات تنظيم الترويج الدوائي لسنة 2016 وتحت طائلة المسألة القانونية.ودعت المؤسسة الأردنية المختصة إلى ضرورة الالتزام بتحري الحقيقة والدقة والموضوعية، عند تداول المعلومات ونشرها التزاما بأحكام قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998 وتعديلاته، وأهابت المؤسسة المواطنين بالرجوع إلى المؤسسة لأخذ المعلومات الخاصة باللقاحات والأدوية من مصدرها الرسمي، والتواصل معها في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار وعلى مدار الأربع وعشرين ساعة.