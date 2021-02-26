الكشف على 833 مواطنا في قافلة طبية بقرية في قنا

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أن مديرية الصحة نظمت قافلة طبية بقرية نجع السباعي بمركز قوص، يومي الأربعاء والخميس الماضيين، وذلك في اطار حرص المحافظة على وصول الخدمات الطبية لكافة المواطنين في القرى والنجوع النائية لاسيما الأكثر احتياجا منها‪.‬‪ ‬أوضح الداودي أن القافلة ضمت عيادات متنقلة متنوعة نجحت في توقيع الكشف الطبي على عدد 833 حالة بواقع ( 185 باطنة - 177 عظام - 176 أطفال - 174 جلدية - 65 نساء - 47 جراحة - 36 تنظيم أسرة ) بالإضافة الى إجراء فحوصات معملية لـ 40 حالة ‪.‬وأشار الدكتور راجي تاوضروس، مدير مديرية الصحة إلى أن المديرية تسعى الى التوسع فى تنظم القوافل الطبية في قرى المحافظة لاسيما الأكثر احتياجا منها لافتا الى ان هذا الشهر تم تنظيم 6 قوافل طبية بقرى ( عزبة البوصة بنجع حمادى - القلمينا بالوقف - بئر عنبر بقفط - الرماش بقنا - نجع عزوز بدشنا - نجع السباعى بقوص ) تم خلالها الكشف على 8613 حالة في العديد من التخصصات الطبية.