انهيار منزل بالمنوفية على أسرة من ٩ أفراد.. والأب فى حالة خطيرة

استقبل مستشفى شبين الكوم التعليمي "عبدالله السيد بدر" من قرية دلهمو التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، في حالة خطرة، إثر تعرض منزله المقام من الطوب اللبن للانهيار عليه، واستخرج الأهالي صاحب المنزل وأولاده السبعة وزوجته.وتلقى اللواء أحمد فاروق، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز أشمون، يفيد بسقوط منزل من الطوب اللبن، فوق رأس ساكنيه، وإصابة المالك بإصابات بالغة ونقله إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي لتلقي العلاج.وقال محمد إبراهيم، أحد أهالي القرية، إن الأهالي سمعوا صوت انهيار وفوجئوا بسقوط سقف أحد المنازل بالقرية على المواطن عبدالله بدر، وقاموا بإخراجه وأسرته بصعوبة شديدة، مشيرًا إلى أن المصاب يعمل نجارًا باليومية، ويعول 7 أفراد، وأصبح ليس لديهم مأوي عقب انهيار سقف المنزل.