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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

عميد آداب بنها: رفع درجة الإجراءات الوقائية استعدادًا للامتحانات

الجمعة 26/فبراير/2021 - 03:06 م
جريدة الدستور
كتب- صلاح حسنى
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وجهت الدكتورة عبير الرباط، عميد كلية الآداب بجامعة بنها، رسالة طمأنة لطلاب الكلية عبر صفحة الكلية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، مؤكدة أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسي الأول.

وطالبت الطلاب بالالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وعدم تداول الأدوات المكتبية والانصراف فور الانتهاء من الامتحان وعدم التجمع والدخول من البوابة الرئيسية والخروج من البوابة الخلفية.

في سياق متصل أعلنت الدكتورة عبير الرباط، رفع درجة الإجراءات الوقائية والاحترازية بالكلية والعمل على توفير بيئة آمنة ومناخ نفسى ملائم للطلاب لأداء الامتحانات، مؤكدة متابعة أعمال التعقيم والتطهير للمدرجات وقاعات ولجان الامتحانات بصفة مستمرة، حفاظًا على سلامة الطلاب وهيئة التدريس والعاملين.

وقالت إنه تم التشديد على ضرورة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا وعدم السماح لأى طالب أو عضو هيئة تدريس أو موظف بدخول الامتحانات بدون كمامات، بالإضافة إلى تجهيز بوابات التعقيم الذاتي وحضور الطلاب قبل الامتحان بوقت كاف لإجراء أعمال المسح الحرارى لهم باستخدام الكواشف الحرارية.

وأكدت أن إدارة الكلية حريصة على متابعة سير أعمال الامتحانات بصفة مستمرة وتوفير كل سبل الراحة والرعاية للطلاب، خاصة فى ظل الظروف الحالية لمواجهة جائحة كورونا، مضيفة أنه تم التأكيد على تواجد الأطقم الطبية لمواجهة أى حالات طارئة.

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