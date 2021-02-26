بينهم سيدتين.. إصابة 3 إثر انقلاب سيارة بنجع حمادي

أصيب 3 أشخاص بينهم سيدتين، صباح اليوم الجمعة، إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي اتجاه مركز نجع حمادي في محافظة قنا، فيما قد أخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات اللازمة.تلقى اللواء محمد أبو المجد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد بإصابة، "أسماء. ع. أ."، 25 عاما، بكسر في قاع الجمجمة، و"امل.ع. ع"، 51 عاما، باشتباه كسر في العمود الفقري، و"حامد ا.م. م"، 50 عاما، بنزيف في المخ، إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي اتجاه مركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا، فيما دفع مرفق الإسعاف بقنا بسيارتين إسعاف لسرعة نقل المصابين.تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام، وحرر محضر بالواقعة وتولى النيابة التحقيق.