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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على مواصلة واستكمال تنفيذ حملات للنظافة والتشجير بشوارع وميادين أحياء ومراكز المحافظة وشن العديد من الحملات بصفة دورية خلال الفترتين الصباحية والمسائية

محافظ أسيوط: استكمال أعمال النظافة والتشجير بالشوارع والميادين

الجمعة 26/فبراير/2021 - 02:10 م
جريدة الدستور
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على مواصلة واستكمال تنفيذ حملات للنظافة والتشجير بشوارع وميادين أحياء ومراكز المحافظة وشن العديد من الحملات بصفة دورية خلال الفترتين الصباحية والمسائية.

يأتي ذلك بالتنسيق والتعاون بين إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة وإدارة شئون البيئة ومسئولي الأحياء والمراكز على أن تستمر تلك الفعاليات مع تكثيف برامج التوعية بالحفاظ على النظافة وتجميل البيئة المحيطة.

وذلك في إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين البيئة العامة لإعادة الوجه الحضاري الذي يليق بالمحافظة خاصة مع اهتمام الحكومة والدولة بهذا الملف الهام مشددًا على ضرورة متابعة الأعمال الجاري تنفيذها بالمراكز والأحياء من قبل قيادات المحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للاطمئنان على سير العمل وتنفيذ خطة المحافظة في رفع كفاءة الشوارع والميادين والنهوض بمنظومة النظافة والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة.

وتابع المهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد للمحافظة أعمال الحملة التي تم تنفيذها للنظافة والتجميل والتشجير ورفع القمامة والمخلفات من عدة مناطق بحي شرق وحي غرب يرافقه محمد بشير رئيس حي غرب وأيمن محروس رئيس حي شرق وأحمد ثابت نائب رئيس حي غرب والمهندس رجب علي مدير إدارة المخلفات الصلبة والمهندسة هالة فرغلي مدير إدارة شئون البيئة ومسئولي الازمات والاشغالات بالحيين حيث تم زراعة وتشجير وتهذيب أشجار ببعض الشوارع والميادين بالحيين كما تم رفع القمامة والمخلفات من أسفل الكباري وتنظيف سلم كوبري الهلالي وميدان المحطة وبجوار محطة الاتوبيس ورفع كافة المخلفات باستخدام معدات النظافة الحديثة وبمشاركة عمال النظافة وذلك في إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وإضفاء المظهر الجمالي على الشوارع والميادين بالمحافظة.

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