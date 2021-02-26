استجابة لـ «الدستور».. وزير الكهرباء ينهي أزمة فاتورة مجدي يعقوب

علمت "الدستور" من مصدر مطلع بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، هو من تحمل قيمة فاتورة مؤسسة مجدي يعقوب من جيبه الخاص.وأشار المصدر في تصريح خاص ل"الدستور " إلى أن الوزير رفض الإعلان عن ذلك لأنه شيئ خاص به بعيدا عن كونه وزيرا للكهرباء، وخاصة القانون الحالي لا يسمح بأي إعفاء أو تخفيض لقيمة استهلاك أي جهة حتى الجهات الحكومية والمؤسسات التابعة لها.وكان مصدر في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة صرح ل "الدستور" في وقتا سابق، أن شركات التوزيع التابعة لوزارة الكهرباء تصدر المئات من فواتير الاستهلاك لجهات ومؤسسات خيرية غير هادفة للربح، ولا نستطيع استثناء جهة دون أخرى إلا بقرار أو قانون.وأضاف أن وزارة الكهرباء تدعم بكل قوة العمل الخيري، ولكنها ترتبط بمواد قانون لا تستطيع أن تخالفها، وفي حالة استثناء مؤسسة دون أخرى فأن الوزارة ستتعرض للمسائلة القانونية وهناك وسائل أخرى لدعم المؤسسات الخيرية.ويذكر أن الدكتور مجدي يعقوب خاطب وزارة الكهرباء لتخفيض قيمة فاتورة استهلاك مؤسسة مجدي يعقوب للقلب بمحافظة أسوان.وكان المهندس سامي أبو وردة رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء التي تقع في نطاق عملها مؤسسة مجدي يعقوب، قال إن الشركة ليس من صلاحيتها خفض أو استثناء أي جهة من قيمة فاتورة الاستهلاك.وأضاف أبو وردة في تصريح خاص ل" الدستور" صباح اليوم، أن وزارة الكهرباء تدرس المطالبة المقدمة من المؤسسة وفق أحكام القانون، وخاصة أن تعريفة التغذية التي تصدر على أساسها الفواتير معلنة للجميع بمنتهى الشفافية، وفي مؤتمر صحفي عقده الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء بنفسه.وأشار رئيس شركة مصر العليا أن "محاسبة الاستهلاك تختلف بين الجهد المنخفض والجهد المتوسط وفق أقصى حمل، ومؤسسة الدكتور مجدي يعقوب بتحاسب وفق الجهد المتوسط".وأكد أن وزارة الكهرباء والشركات التابعة تدعم دائما المؤسسات الخيرية بكل السبل.