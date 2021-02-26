إعادة إحياء طريق «رالى الفراعنة» بين القصر والفرافرة

أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، إعادة إحياء طريق التجارة القديم الرابط بين القصر والفرافرة والمعروف بزقاق الفرافرة أو بطريق رالى الفراعنة، والذي يمتد طول الطريق 158 كم ويستغرق ساعة وثلث فقط من القصر إلى مركز الفرافرة، ويمتد من قرية القصر بجوار قرية ديزرت لودج السياحية خلف الجبل البحرى.ويعتبر هذا الطريق من أوائل الدروب التجارية التي شهدتها قربة القصر الإسلامية، حيث كان يستخدمه الآباء والأجداد قديمًا وكان مسار مسابقة "رالي الفراعنة" لوقت قريب.وأضاف بيان المحافظة، أنه سيتم طرح الطريق فى شهر 7 المقبل على أن يبدأ مساره من طريق بئر الجبل بقرية القصر التابعة لمركز الداخلة وصولًا للعيون السطحية البحرية بطول 158كم، وهو ما يوفر 120 كم هى المسافة الحالية بين القصر والفرافرة بطول (275كم)، حيث تفتح آفاقًا جديدة للاستثمار الزراعى ومنع عمليات التهريب فى تلك الدروب الجبلية علاوة أنها ستضع قرية القصر كمحور استثماري ضخم تؤهلها لأن تستعيد مكانتها وتصبح مدينة القصر الإسلامية التى عرفها التاريخ عاصمة للواحات ومركز التجارة الأول بالواحات.