«الداخلية التونسية»: إحباط 3 عمليات هجرة غير شرعية

أكدت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الجمعة، أن الوحدات التابعة للمناطق البحرية للحرس الوطني بكل من نابل وبنزرت، تمكنتا من إحباط 3 عمليات هجرة غير شرعية عبر الحدود البحرية باتجاه إيطاليا انطلاقا من السواحل التونسية.وأضافت الوزارة، في بيان، اليوم الجمعة، أنه تم ضبط 27 شخصا بتهمة اجتياز الحدود خلسة ومصادرة مبلغ مالي من العملة الأجنبية، وأذنت النيابة العمومة التونسية باتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.