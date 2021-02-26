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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تجهيز وتطوير المقر الجديد للفرع الرئيسى لمكتبة مصر العامة بأسيوط

الجمعة 26/فبراير/2021 - 02:46 م
جريدة الدستور
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أهمية الدور الذي تقوم به مكتبات مصر العامة وقصور الثقافة بمختلف محافظات جمهورية مصر العربية في نشر وزيادة الوعي الثقافي وتنوير العقول والإبحار في مختلف فنون المعرفة والحضارات عن طريق إتاحة الفرصة للقراءة في شتى مجالات الحياة.

وناشد جميع فئات المجتمع المصري، خاصة الشباب بالاهتمام بالجانب الثقافي، والذي يسهم بشكل رئيسي في تكوين هوية الشخص وصقل عقول النشء منذ الصغر بمختلف العلوم الإنسانية مما يساعد على بناء عقول بشرية مغايرة لا تخضع للرتابة أو القنوط أبدًا.

وأوضح محافظ أسيوط أنه يجري حاليًا تجهيز وتطوير الفرع الرئيسي لمكتبة مصر العامة بأسيوط بالتنسيق والتعاون مع صندوق مكتبات مصر العامة وتأهيلها، لتكون صرحًا ثقافيًا ضخمًا يضم أحدث الإصدارات من الكتب والموسوعات في كل المجالات العلمية والأدبية ليخدم المواطنين من كل الأعمار بهدف نشر الثقافة والمعرفة وتحقيقًا لمبدأ التنمية المستدامة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن بناء الإنسان المصري.

وقالت هاجر محروس مدير مكتبة أسيوط العامة، إن الفرع الرئيسي لمكتبة مصر العامة سوف يخدم كل الفئات العمرية بدايةً من سن 3 سنوات، حيث يتم إنشاء نادي للطفل لتنمية مهارات الأطفال من خلال برامج تدريبية متخصصة، وسوف تضم المكتبة مركز تدريب علي علوم الحاسب واللغات عن طريق عقد بروتوكولات تعاون مع وزارة الاتصالات والجهات المعنية لتقديم دورات حاسب آلي ولغات وتنمية بشرية، بالإضافة إلى التعاون مع وزارة التضامن الإجتماعي لعمل ورش تدريبية كالخياطة والأشغال اليدوية لخدمة المرأة المعيلة.

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