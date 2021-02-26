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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التموين» تستعد لاستقبال الدفعة الثالثة من الأرز لشهر مارس

الجمعة 26/فبراير/2021 - 02:44 م
زراعة الارز
زراعة الارز
صلاح عامر
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أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنها تستعد حاليا لاستقبال الدفعة الثالثة لشهر مارس المقبل من كميات الأرز الأبيض المحلي من إجمالي 270 ألف طن يتم توريدها حتى شهر أغسطس المقبل.

وأكدت الوزارة أن التوريدات للأرز المحلي الأبيض بنهاية الشهر الجاري سيصل حجم الكميات المستلمة نحو 60 ألف طن لصالح لهيئة السلع التموينية طبقا لممارسة التوريد بسعر 6500 جنيه للطن، علي أن يتم طرحه بسعر 8 جنيهات للكيلو.

وأكد رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات في تصريح لـ"الدستور: أنه تم الانتهاء من توريد نسبة 100% من كميات الأرز المحلي الأبيض بواقع 30 ألف طن من خلال 30 شركة مضارب تابعة للقطاع الخاص، مشيرا إلى أن مضارب القطاع العام ما زالت حاليا تقوم بتوريد الأرز المحلي من خلال مضاربها وتعبئته وتوزيعه علي مخازن تجارة الجملة.

وأضاف أن مخازن تجارة الجملة التابعة لشركتي تجارة الجملة تقوم بشكل منتظم بتسلم الكميات الموردة للأرز التمويني من شركات مضارب الأرز ولا يوجد أي مشاكل في عملية الاستلام.

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