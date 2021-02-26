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الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

337 إصابة جديدة و10 وفيات بكورونا فى جورجيا

الجمعة 26/فبراير/2021 - 02:06 م
جريدة الدستور
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أعلنت السلطات الصحية في جورجيا، اليوم الجمعة عن تسجيل 337 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 270 ألفًا و137 إصابة.

وأوضحت السلطات وفقًا لصحيفة (جورجيا توداي) أنه تم تسجيل 10 حالات وفاة جديدة، لتبلغ حصيلة الوفيات 3 آلاف و485 حالة، بينما تماثل 320 شخصًا للشفاء ليصل إجمالي المتعافين إلى 264 ألفًا و47 متعافي.

وسجلت العاصمة تبليسي أكبر عدد من حالات الإصابة، إذ سجلت 175 حالة، تليها منطقة إيميريتي بـ37 حالة، ومنطقة ساميجريلو- زيمو سفانيتي بـ33 حالة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم وضع 304 أشخاص في مناطق حجر صحي، بينهم 92 شخصًا في العاصمة و86 في منطقة أدجارا.

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