قطر تسجل 469 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 469 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها 431 حالة إصابة محلية مسجلة بين أفراد المجتمع، و38 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج الذين يخضعون للحجر الصحي؛ ليبلغ إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائحة 162737 حالة.وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه تم فحص 9675 حالة خلال الليلة الماضية؛ ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم فحصها 1527438 حالة حتى الآن، فيما بلغ إجمالي عدد الحالات النشطة 9673 حالة.وبلغ إجمالي عدد الوفيات في قطر 257 حالة حتى الآن، فيما سُجلت 480 حالة شفاء، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 152807 حالة.