تحرير 70 محضرًا لصيدليات مخالفة خلال حملات رقابية بالمنيا

نفذت مديرية الصحة بالمنيا، حملات تفتيشية ورقابية على الصيدليات ومخازن الأدوية بنطاق المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، وتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، للحفاظ على صحة المواطنين وضبط سوق الدواء بالمحافظة.أوضح الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أنه تم المرور والتفتيش على 388 صيدلية، ومخزن للأدوية، بنطاق المحافظة، حيث أسفرت الحملات عن تحرير 70 محضرًا لصيدليات مخالفة تنوعت ما بين عدم وجود ترخيص، وعدم وجود صيدلي، ووجود أدوية غير مسجلة بوزارة الصحة، وتم مصادرة المضبوطات، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.