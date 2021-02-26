محافظ كفرالشيخ: 115 ألفًًا و823 طلب تصالح حتى الآن

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن عدد طلبات التصالح التي تلقتها المحافظة 115 ألفًا و823 طلب تصالح، بقيمة 517 مليونًا و784 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن مبلغ التصالح سيعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة، وتوصيل مرافق سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة، مشيدًا بأهالي المحافظة لإقبالهم على التصالح، لتوعيتهم بأهمية التصالح والاستجابة للدولة.وأضاف محافظ كفرالشيخ، في بيان اليوم الجمعة، أن مد فترة التصالح لنهاية شهر مارس المقبل، فرصة منحتها الدولة للمواطنين للتصالح، في ظل ما تقدمه المحافظة من تسهيلات سواء تخفيض سعر المتر بالقرى على مستوى الجمهورية لـ50 جنيهًا، ومدن كفر الشيخ إلى تخفيض 40٪ جديدة بالنسبة لآخر التخفيضات التي أعلن عنها في الجريدة الرسمية، مما زاد الإقبال على المراكز التكنولوجية الـ 9 بالمدن، بالإضافة لإطلاق البوابة الإلكترونية "محليات"، واستقبالهم بـ 88 مدرسة بالقرى، و13 مركزًا للمعلومات بالوحدات المحلية، ليتسنى للمواطن تقديم طلبات التصالح دون التعرض للزحام بالمراكز التكنولوجية، وحفاظًا على صحته، وتوفير خدمة سداد قيمة جديدة التصالح من خلال كارت الفيزا.