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الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

14457 إصابة جديدة بكورونا فى التشيك

الجمعة 26/فبراير/2021 - 02:14 م
جريدة الدستور
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سجلت جمهورية التشيك، اليوم الجمعة، 14 ألفًا و457 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يمثل زيادة بمقدار 2800 إصابة عن اليوم ذاته من الأسبوع الماضي.

وذكرت وزارة الصحة التشيكية- وفقا لراديو "براغ الدولي" أن عدد المرضى بـ"كوفيد-19" الذين يرقدون في حالة صحية حرجة بلغ 1531، كما اقتربت حصيلة الوفيات إثر الفيروس في الوقت الحالي من عتبة الـ20 ألف حالة وفاة.

وأكدت السلطات أنه تم رصد حالات إصابة بالسلالة الجديدة المتحورة من الفيروس التي ظهرت لأول مرة في جنوب أفريقيا، أمس الأول، بينما تُعد السلالة الأكثر عدوى من الفيروس التي اكتشفت في بريطانيا هي المهيمنة الآن في أجزاء عديدة من التشيك.

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