14457 إصابة جديدة بكورونا فى التشيك

سجلت جمهورية التشيك، اليوم الجمعة، 14 ألفًا و457 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يمثل زيادة بمقدار 2800 إصابة عن اليوم ذاته من الأسبوع الماضي.وذكرت وزارة الصحة التشيكية- وفقا لراديو "براغ الدولي" أن عدد المرضى بـ"كوفيد-19" الذين يرقدون في حالة صحية حرجة بلغ 1531، كما اقتربت حصيلة الوفيات إثر الفيروس في الوقت الحالي من عتبة الـ20 ألف حالة وفاة.وأكدت السلطات أنه تم رصد حالات إصابة بالسلالة الجديدة المتحورة من الفيروس التي ظهرت لأول مرة في جنوب أفريقيا، أمس الأول، بينما تُعد السلالة الأكثر عدوى من الفيروس التي اكتشفت في بريطانيا هي المهيمنة الآن في أجزاء عديدة من التشيك.