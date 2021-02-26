شعبة الأرز تطمئن المواطنين: الأسعار لن تقفز خلال رمضان

قال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات، إن مضارب الأرز تقوم بتوريد الأرز للشركات والسلاسل التجارية الكبري والهايبرات ماركت التي تشارك في معارض "أهلًا رمضان" لطرحها بأسعار مخفضة، لافتًا إلى أن تلك الشركات تقوم بالتنازل عن هامش الربح خلال موسم شهر رمضان المبارك الذي يصب لصالح المستهلك، خاصة في الشنط الرمضانية والعبوات المنخفضة للفئات من محدودي الدخل.وأضاف "شحاتة" في تصريح لـ"الدستور" أن أسعار الأرز المحلي لن تزيد على 7 جنيهات للكيلو الواحد للسائب للبيع كتجزئة وفي المحلات التجارية، مشيرًا إلى أنه لن تقفز الأسعار خلال شهر رمضان المبارك نتيجة وجود فائض وأرصدة احتياطية في البلاد تكفي الاحتياجات المحلية لمدة عام كامل.وتابع أن الذين يقومون بتخزين الأرز "المحتكرين" لحين طرحه في موسم رمضان بسعر مرتفع حظهم سيئ هذا الموسم خلال شهر رمضان المبارك نتيجة توفير الأرز المحلي علي البطاقات التموينية بجانب سيتم طرحه علي مستوى الشركات في معارض رمضان بأسعار تنافسية، لافتًا إلى أن التعبئة والتغليف في عبوات تترواح تكلفتها بين 500 جنيه إلى ألف جنيه للطن بما يوازي أن الكيلو المعبأ يزيد على السائب بواقع 50 قرشًا أو جنيه بحد أقصى.