رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

شعبة الأرز تطمئن المواطنين: الأسعار لن تقفز خلال رمضان

الجمعة 26/فبراير/2021 - 02:51 م
جريدة الدستور
صلاح عامر
طباعة
قال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات، إن مضارب الأرز تقوم بتوريد الأرز للشركات والسلاسل التجارية الكبري والهايبرات ماركت التي تشارك في معارض "أهلًا رمضان" لطرحها بأسعار مخفضة، لافتًا إلى أن تلك الشركات تقوم بالتنازل عن هامش الربح خلال موسم شهر رمضان المبارك الذي يصب لصالح المستهلك، خاصة في الشنط الرمضانية والعبوات المنخفضة للفئات من محدودي الدخل.

وأضاف "شحاتة" في تصريح لـ"الدستور" أن أسعار الأرز المحلي لن تزيد على 7 جنيهات للكيلو الواحد للسائب للبيع كتجزئة وفي المحلات التجارية، مشيرًا إلى أنه لن تقفز الأسعار خلال شهر رمضان المبارك نتيجة وجود فائض وأرصدة احتياطية في البلاد تكفي الاحتياجات المحلية لمدة عام كامل.

وتابع أن الذين يقومون بتخزين الأرز "المحتكرين" لحين طرحه في موسم رمضان بسعر مرتفع حظهم سيئ هذا الموسم خلال شهر رمضان المبارك نتيجة توفير الأرز المحلي علي البطاقات التموينية بجانب سيتم طرحه علي مستوى الشركات في معارض رمضان بأسعار تنافسية، لافتًا إلى أن التعبئة والتغليف في عبوات تترواح تكلفتها بين 500 جنيه إلى ألف جنيه للطن بما يوازي أن الكيلو المعبأ يزيد على السائب بواقع 50 قرشًا أو جنيه بحد أقصى.

موضوعات متعلقة

كيفية الحصول على الحساب المدرسي الموحد للصف الاول الثانوي office 365 الترم الأول

هل تُهدر الدولة مليارات الجنيهات فى مشروع «تأهيل الترع»؟

تشييع جنازة حسين صبور من مسجد الشربتلى بالتجمع الخامس

بالأسماء.. «الملا» يعتمد حركة ترقيات للعاملين بشركات البترول

الصور

image description

تجهيز وتطوير المقر الجديد للفرع الرئيسى لمكتبة مصر العامة بأسيوط

image description

جامعة أسيوط تحصد جائزة أفضل بحث خلال المؤتمر الدولى لعلاج الأورام

image description

رئيس مياه القناة: إصلاح عدد من الكسور المفاجئة في وقت قياسي

image description

غلق وتشميع «سنتر» للدروس الخصوصية بمركز البداري بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يعتمد عددا من قرارات التصالح في مخالفات البناء

الأكثر قراءة

لطلاب «أولى وتانية» ثانوي.. كيف تقسم شاشة التابلت أثناء الامتحان؟

هل دخلت مصر الموجة الثالثة من كورونا؟.. استشاري يجيب (فيديو)

موعد عودة الطيران السعودي والخطوط الجوية 2021 من وإلى المملكة

بالأسماء.. «الملا» يعتمد حركة ترقيات للعاملين بشركات البترول

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

تردد قناة إسكندرية 2021 الجديد على النايل سات

دراسة بريطانية: لقاح فايزر ضد كورونا يقلل خطر العدوى بعد جرعة واحدة

كيفية الحصول على الحساب المدرسي الموحد للصف الاول الثانوي office 365 الترم الأول

«قمر الثلج» يلمع فى السماء بعد غروب الشمس غدًا

أيام زمان

عبدالوهاب عن جيل الثمانينيات: لا يوجد فرق بين غنائهم والمواطن بالشارع

بسبب تمثال.. كيف نجا يوسف إدريس من الأشغال الشاقة؟

ضربها أبوها بالـ«سوط» وهتفت لسعد زغلول.. مواقف من حياة أمينة رزق

حادث غيّر مجرى حياتي.. تحية كاريوكا تعترف لـ«الكواكب»

مقالات الرأي
جمال طه
«سد النهضة» بين حرب الفشقة ومعارك تيجراى
---
«المرأة العربية» توصي بتحقيق المساواة في مؤتمرها الثامن
مدحت بشاى
الإدارة العلمية ومواطن 30 يونيو
د. محمد عفيفي
22 فبراير: وحدة مصر وسوريا
المزيد

الثقافة

محاضرات وأمسيات وورش فنية بثقافة الأقصر

ثقافة الأقصر تناقش العنف وأثره على الطفل

مكافحة الإرهاب والتطرف بثقافة القاهرة

تكريم الفائزين في مسابقة «مصر في عيون أطفال المغرب»