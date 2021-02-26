رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«معندوش تليفون تاتش».. والدة طفل بورسعيد تكشف حقيقة «مغامرة ابنها»

الجمعة 26/فبراير/2021 - 01:57 م
جريدة الدستور
بورسعيد:شيماء رشاد
طباعة
كشفت" ناهد. ا. إ"، والدة الطفل زياد، 13 سنة، حقيقة ما نشر حول قيام الطفل بإلقاء نفسه من الطابق الثاني على سبيل المغامرة، ونفت والدة الطفل ما أشيع حول إلقاء نفسة بسبب لعبة "بابجي"، وأكدت أن الطفل لا يملك هاتف "تاتش" على حد قولها.

واستطردت "ناهد" والدة الطفل عما تم تداوله بشأن "لعبة بابجي": أنا كنت في المطبخ لحظة سقوطه ومفيش الكلام ده خالص ولا أعلم سبب الحديث، موضحة أنها عادت من عملها إلى المنزل، ودخل زياد إلى غرفته الخاصة وتحدثت اليه مالك يا زياد، وكان رد الطفل" مفيش حاجة"، واستمرت الأم في تحضير الطعام له ولأخوته الثلاثة بعد يوم عمل شاق.

وعن الساعات التي تسبق الواقعة، تقول والدة الطفل، إن زياد قام بشراء الخبز من الفرن، ولم يكن هناك أي مشكلة، وأكدت أنها كانت موجودة في المنزل وتقوم بإعداد الطعام لزياد واخوته، وكان الطفل موجودًا داخل غرفته.

يذكر أن طفلا يدعي "ز.م.م"، ويبلغ من العمر 13 عامًا، قد القي بنفسه من الطابق الثاني بمنطقة عمرو بن العاص نطاق حي الزهور ببورسعيد، وذلك بعدما خرج من شرفة المنزل وجلس على "تندة"، قائلًا: "محدش يقولي أنزل".

ونقل الأهالي الطفل إلى مستشفى الزهور، وذلك عقب سقوطه على الأرض من المرتفع، وتبين إصابته بكسر في الفقرات القطنية، وتم إبلاغ اللواء ناصر حريز، مدير أمن بورسعيد، وتم تحرير المحضر الخاص بالواقعة رقم 821 لسنة 2021، وتتولي النيابة العامة التحقيق. 

موضوعات متعلقة

هل دخلت مصر الموجة الثالثة من كورونا؟.. استشاري يجيب (فيديو)

وزير التعليم يوضح طريقة احتساب نتيجة الشهادة الإعدادية

وزير التعليم يعلن خبرا سارا بشأن الامتحانات الإلكترونية لأولى وثانية ثانوي

بالأسماء.. «الملا» يعتمد حركة ترقيات للعاملين بشركات البترول

الصور

image description

محافظ أسيوط يلتقي مسئولي الأوقاف ويطالب بتكثيف القوافل الدعوية

image description

جامعة أسيوط تحصد جائزة أفضل بحث خلال المؤتمر الدولى لعلاج الأورام

image description

تجهيز وتطوير المقر الجديد للفرع الرئيسى لمكتبة مصر العامة بأسيوط

image description

محافظ أسيوط: استكمال أعمال النظافة والتشجير بالشوارع والميادين

image description

رئيس مياه القناة: إصلاح عدد من الكسور المفاجئة في وقت قياسي

الأكثر قراءة

لطلاب «أولى وتانية» ثانوي.. كيف تقسم شاشة التابلت أثناء الامتحان؟

موعد عودة الطيران السعودي والخطوط الجوية 2021 من وإلى المملكة

هل دخلت مصر الموجة الثالثة من كورونا؟.. استشاري يجيب (فيديو)

بالأسماء.. «الملا» يعتمد حركة ترقيات للعاملين بشركات البترول

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

تردد القاهرة والناس 2 الجديد 2021

روسيا: «تويتر» لم يوضح سبب حظر حسابات نادي «فالداي» للحوار

تردد قناة إسكندرية 2021 الجديد على النايل سات

دراسة بريطانية: لقاح فايزر ضد كورونا يقلل خطر العدوى بعد جرعة واحدة

أيام زمان

عبدالوهاب عن جيل الثمانينيات: لا يوجد فرق بين غنائهم والمواطن بالشارع

بسبب تمثال.. كيف نجا يوسف إدريس من الأشغال الشاقة؟

ضربها أبوها بالـ«سوط» وهتفت لسعد زغلول.. مواقف من حياة أمينة رزق

حادث غيّر مجرى حياتي.. تحية كاريوكا تعترف لـ«الكواكب»

مقالات الرأي
جمال طه
«سد النهضة» بين حرب الفشقة ومعارك تيجراى
---
«المرأة العربية» توصي بتحقيق المساواة في مؤتمرها الثامن
مدحت بشاى
الإدارة العلمية ومواطن 30 يونيو
د. محمد عفيفي
22 فبراير: وحدة مصر وسوريا
المزيد

الثقافة

توافد الجمهور على أجنحة الدورة الثانية لآرت فير إيجيبت (صور)

محاضرات وأمسيات وورش فنية بثقافة الأقصر

ثقافة الأقصر تناقش العنف وأثره على الطفل

مكافحة الإرهاب والتطرف بثقافة القاهرة