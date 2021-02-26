«معندوش تليفون تاتش».. والدة طفل بورسعيد تكشف حقيقة «مغامرة ابنها»

كشفت" ناهد. ا. إ"، والدة الطفل زياد، 13 سنة، حقيقة ما نشر حول قيام الطفل بإلقاء نفسه من الطابق الثاني على سبيل المغامرة، ونفت والدة الطفل ما أشيع حول إلقاء نفسة بسبب لعبة "بابجي"، وأكدت أن الطفل لا يملك هاتف "تاتش" على حد قولها.واستطردت "ناهد" والدة الطفل عما تم تداوله بشأن "لعبة بابجي": أنا كنت في المطبخ لحظة سقوطه ومفيش الكلام ده خالص ولا أعلم سبب الحديث، موضحة أنها عادت من عملها إلى المنزل، ودخل زياد إلى غرفته الخاصة وتحدثت اليه مالك يا زياد، وكان رد الطفل" مفيش حاجة"، واستمرت الأم في تحضير الطعام له ولأخوته الثلاثة بعد يوم عمل شاق.وعن الساعات التي تسبق الواقعة، تقول والدة الطفل، إن زياد قام بشراء الخبز من الفرن، ولم يكن هناك أي مشكلة، وأكدت أنها كانت موجودة في المنزل وتقوم بإعداد الطعام لزياد واخوته، وكان الطفل موجودًا داخل غرفته.يذكر أن طفلا يدعي "ز.م.م"، ويبلغ من العمر 13 عامًا، قد القي بنفسه من الطابق الثاني بمنطقة عمرو بن العاص نطاق حي الزهور ببورسعيد، وذلك بعدما خرج من شرفة المنزل وجلس على "تندة"، قائلًا: "محدش يقولي أنزل".ونقل الأهالي الطفل إلى مستشفى الزهور، وذلك عقب سقوطه على الأرض من المرتفع، وتبين إصابته بكسر في الفقرات القطنية، وتم إبلاغ اللواء ناصر حريز، مدير أمن بورسعيد، وتم تحرير المحضر الخاص بالواقعة رقم 821 لسنة 2021، وتتولي النيابة العامة التحقيق.