رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سول تسعى إلى إصلاح العلاقات مع طوكيو

الجمعة 26/فبراير/2021 - 02:41 م
سفير اليابان بكوريا
سفير اليابان بكوريا
ا ش ا
طباعة
بحث السفير الياباني الجديد لدى كوريا الجنوبية، "كويتشي أيبوشي"، خلال لقائه النائب الأول لوزير الخارجية الكوري الجنوبي، "تشوي جونج-جون"، جهود تواصل العلاقات بين البلدين، وسط التوترات المزمنة بين سول وطوكيو بشأن قضايا زمن الحرب.

وجاء تعيين السفير الياباني، وفق وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، اليوم الجمعة، في الوقت الذي لا تزال فيه العلاقات بين كوريا الجنوبية واليابان متوترة بشدة بسبب الخلافات الناجمة عن قضايا الحرب المتعلقة بالعمل القسري والعبودية الجنسية، فضلًا عن قيود التصدير التي فرضتها طوكيو على سول.

وقالت وزارة الخارجية بكوريا الجنوبية، في بيان لها، إن الوزير الكوري الجنوبي والسفير الياباني اتفقا خلال اجتماعهما على الحفاظ على التواصل الوثيق بينهما.

وأوضح الوزير الكوري الجنوبي أن عملية حل مختلف القضايا المعلقة خطوة بخطوة، بدلًا من ربط بعضها ببعض، أمر مهم، مطالبا السفير الياباني بتوسيع التعاون بطريقة موجهة نحو المستقبل على أساس النهج ذي الشقين.

من جانبه، أكد السفير الياباني الجديد لدى كوريا الجنوبية أنه سيبذل جهودًا للمساهمة في استعادة التبادلات الشعبية بين كوريا الجنوبية واليابان بمجرد استقرار وضع فيروس كورونا، مشددا على أهمية التعاون بين البلدين من أجل الاستقرار الإقليمي، واصفًا اليابان وكوريا الجنوبية بأنهما "جيران مهمان للطرفين".

كما أوضح كل من الجانبين للآخر مواقفهما الأساسية فيما يتعلق بأحكام المحكمة الكورية الجنوبية بشأن ضحايا العمل القسري الياباني وضحايا العبودية الجنسية اليابانية وقت الحرب.

وتسعى سول إلى إصلاح العلاقات مع طوكيو لخلق فرص جديدة لإطلاق عملية السلام المتوقفة مع كوريا الشمالية وتعميق العلاقات مع الولايات المتحدة، في ظل إدارة الرئيس الأمريكي الجديد "جو بايدن" التي تحرص على تعزيز التحالفات الإقليمية.

موضوعات متعلقة

سعر بورصة الدواجن اليوم الخميس 25-2-2021

هل دخلت مصر الموجة الثالثة من كورونا؟.. استشاري يجيب (فيديو)

تشييع جنازة حسين صبور من مسجد الشربتلى بالتجمع الخامس

موعد عودة الطيران السعودي والخطوط الجوية 2021 من وإلى المملكة

الصور

image description

تجهيز وتطوير المقر الجديد للفرع الرئيسى لمكتبة مصر العامة بأسيوط

image description

جامعة أسيوط تحصد جائزة أفضل بحث خلال المؤتمر الدولى لعلاج الأورام

image description

رئيس مياه القناة: إصلاح عدد من الكسور المفاجئة في وقت قياسي

image description

غلق وتشميع «سنتر» للدروس الخصوصية بمركز البداري بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يعتمد عددا من قرارات التصالح في مخالفات البناء

الأكثر قراءة

لطلاب «أولى وتانية» ثانوي.. كيف تقسم شاشة التابلت أثناء الامتحان؟

هل دخلت مصر الموجة الثالثة من كورونا؟.. استشاري يجيب (فيديو)

موعد عودة الطيران السعودي والخطوط الجوية 2021 من وإلى المملكة

بالأسماء.. «الملا» يعتمد حركة ترقيات للعاملين بشركات البترول

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

تردد قناة إسكندرية 2021 الجديد على النايل سات

دراسة بريطانية: لقاح فايزر ضد كورونا يقلل خطر العدوى بعد جرعة واحدة

كيفية الحصول على الحساب المدرسي الموحد للصف الاول الثانوي office 365 الترم الأول

«قمر الثلج» يلمع فى السماء بعد غروب الشمس غدًا

أيام زمان

عبدالوهاب عن جيل الثمانينيات: لا يوجد فرق بين غنائهم والمواطن بالشارع

بسبب تمثال.. كيف نجا يوسف إدريس من الأشغال الشاقة؟

ضربها أبوها بالـ«سوط» وهتفت لسعد زغلول.. مواقف من حياة أمينة رزق

حادث غيّر مجرى حياتي.. تحية كاريوكا تعترف لـ«الكواكب»

مقالات الرأي
جمال طه
«سد النهضة» بين حرب الفشقة ومعارك تيجراى
---
«المرأة العربية» توصي بتحقيق المساواة في مؤتمرها الثامن
مدحت بشاى
الإدارة العلمية ومواطن 30 يونيو
د. محمد عفيفي
22 فبراير: وحدة مصر وسوريا
المزيد

الثقافة

محاضرات وأمسيات وورش فنية بثقافة الأقصر

ثقافة الأقصر تناقش العنف وأثره على الطفل

مكافحة الإرهاب والتطرف بثقافة القاهرة

تكريم الفائزين في مسابقة «مصر في عيون أطفال المغرب»