فحص وعلاج 1631 مواطنًا في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» بمغاغة

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، نفذت قافلة طبية بقرية أولاد الشيخ بمركز مغاغة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.وأوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم تنفيذ أعمال القافلة بقرية أولاد الشيخ بمركز مغاغة، خلال يومي 24 و25 فبراير الجارى، وتم توقيع الكشف الطبي على 1631 حالة مترددة على القافلة وتم تقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج بالمجان للمواطنين.وأضاف وكيل الوزارة، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم الكشف الطبي على 239 حالة جراحة، و615 حالة أطفال، و296 باطنة، و128 قلب، و85 نساء، و148 جلدية، و51 تنظيم أسرة، و69 أسنان، إلى جانب انه تم عمل 123 تحاليل مختلفة، و41 حالة موجات صوتية، وعمل 4 اشعة سينية، وفحص عشوائي للضغط والسكر لعدد 98 متردد، وتم خلع أسنان لعدد 7 حالات بعيادة الأسنان، وتحويل 15 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لعدد 105 مترددين.