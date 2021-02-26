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الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول المؤجلة بالجامعة الإلكترونية الأهلية غدًا

الجمعة 26/فبراير/2021 - 03:15 م
هشام عبدالسلام
هشام عبدالسلام
ريم محمود
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صرح الدكتور هشام عبدالسلام، رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، عن بدء انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول المؤجلة للعام الجامعي 2020-2021، غدًا السبت وحتى 13 مارس، على أن تنتظم الدراسة بفروع الجامعة المنتشرة بمحافظات الجمهورية عقب الانتهاء مباشرة من الامتحانات المؤجلة.

وأضاف أنه حرصًا على تحقيق الأمن والسلامة لطلاب الجامعة فإنه تم اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد من توفير كواشف حرارية ومطهرات للتأكد من سلامة جميع المشاركين قبل دخول لجان الامتحانات، بالإضافة إلى توفير قاعات مجهزة لإجراء الامتحانات إلكترونيًا مع تحقيق التباعد الاجتماعي الآمن؛ والمتابعة المباشرة لسير الامتحانات مع توفير لجان طوارئ للتعامل الفوري مع أى مشكلة وحلها.

وأوضح أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات والضوابط التي تضمن حسن سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020-2021 طبقا لقرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات بعقد الامتحانات فور انتهاء إجازة منتصف العام، مؤكدًا  أهمية استمرار تكاتف الجهود الهادفة إلى التيسير على الطلاب والعمل على توفير جميع سبل الدعم والرعاية اللازمة لهم داخل اللجان، مع تواجد أعداد كافية من الملاحظين داخل كل لجنة، والتنسيق لإسعاف أي حالة مرضية طارئة بين الطلاب.

وشدد رئيس الجامعة على ضرورة الالتزام بنظام الامتحانات الإلكترونية وتطبيق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية، حيث تتضمن عدة مواصفات فنية أهمها، عدم خروج أسئلة الاختبار عما تم تدريسه بالفعل، وارتباط أسئلة الاختبار بأهدافه وموضوعاته، وتوزيع الأسئلة على كل المجالات وإعداد الأسئلة بصورة تسمح بقياس مستويات متنوعة ومتعددة من مدى فهم واستيعاب الطالب للمناهج، مع توفير الوضوح والسلاسة في صياغة الأسئلة، بالإضافة إلى مناسبة الزمن المُخصص للامتحان للإجابة على عدد الأسئلة.

ونوه عبدالسلام على ضرورة متابعة مديري المراكز سير أعمال الامتحانات بمقراتهم، وتوفير كافة مقومات الراحة للطلاب بقاعات الامتحانات لأداء امتحاناتهم بسهولة وراحة وأمان، والبدء في أعمال التصحيح فور الانتهاء من امتحان كل مادة، والتأكد من دقة رصد الدرجات، متمنيًا النجاح والتفوق لجميع الطلاب.

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