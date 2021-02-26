رابط تحميل كتب الوزارة 2021 من موقع وزارة التربية والتعليم

خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موقعا إلكترونيًا من خلال هذا الرابط ( من هنا ) يمكن من خلاله تحميل الكتب الدراسية التي تصدرها الوزارة لجميع المراحل التعليمية من رياض الأطفال إلى الثانوية العامة مرورا بالمرحلة الابتدائية والإعدادية ليتمكن الطلاب من مراجعة دروسهم و مناهجهم التعليمية قبل خوض تجربة امتحانات الفصل الدراسي الأول، وذلك ضمن خطة الوزارة بتقديم خدمات إلكترونية للطلاب في نظام التعليم عن بعد الذي ابتكرته الوزارة مؤخرًا لاستمرار العملية التعليمية في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.





خطوات تحميل الكتب الدراسية إلكترونيا

يستطيع أولياء أمور طلاب المدارس بجميع المراحل التعليمية تحميل كتب الوزارة الدراسية التي تصدرها للطلاب لشرح المناهج المقررة علي كل مرحلة بإتباع الخطوات التالية:-





تسجيل الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط ( من هنا)





الضغط على تحميل الكتب الدراسية pdf





تحديد المرحلة التعليمية ( رياض الأطفال، الابتدائية، الإعدادية، الثانوية) من القائمة الرئيسية





اختيار الفصل الدراسي ( الأول، الثاني)





تحديد نوع نماذج التحميل ( كتب دراسية الالكترونية، البرمجيات، دليل المعلم، إثرائيات والتدريب العامة التفاعلية ( بث تجريبي) أناشيد كتب تفاعلية، أنشطة صوتية، ...)





الضغط على كلمة تحميل pdf





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أسئلة الامتحان من الكتاب المدرسي

يبحث الكثير من أولياء الأمور عن رابط تحميل كتب الوزارة 2021، من موقع وزارة التربية والتعليم لأنه المصدر الوحيد للحصول على المناهج الدراسية حيث أكدت كافة التصريحات أن أسئلة الامتحان من داخل الكتاب المدرسي و تقياس مدى استيعاب الطلاب للمناهج الدراسية حيث تأتي الأسئلة بين اختار و صح و خطأ مع ذكر السبب.



