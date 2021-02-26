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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

رابط تحميل كتب الوزارة 2021 من موقع وزارة التربية والتعليم

الجمعة 26/فبراير/2021 - 02:33 م
جريدة الدستور
شيماء حسين
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مع بداية مارثون الامتحانات يدير الكثير من المواطنين حاليا محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة رابط تحميل كتب الوزارة 2021 من موقع وزارة التربية والتعليم، والذي حظى على نسب مشاهدة عالية خلال الآونة الأخيرة لمراجعة المناهج الدراسية، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط التحميل كتب جميع المراحل التعليمية وخطوات التحميل الإلكتروني.

رابط تحميل كتب الوزارة 2021 من موقع وزارة التربية والتعليم

خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موقعا إلكترونيًا من خلال هذا الرابط ( من هنا ) يمكن من خلاله تحميل الكتب الدراسية التي تصدرها الوزارة لجميع المراحل التعليمية من رياض الأطفال إلى الثانوية العامة مرورا بالمرحلة الابتدائية والإعدادية ليتمكن الطلاب من مراجعة دروسهم و مناهجهم التعليمية قبل خوض تجربة امتحانات الفصل الدراسي الأول، وذلك ضمن خطة الوزارة بتقديم خدمات إلكترونية للطلاب في نظام التعليم عن بعد الذي ابتكرته الوزارة مؤخرًا لاستمرار العملية التعليمية في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

خطوات تحميل الكتب الدراسية إلكترونيا

يستطيع أولياء أمور طلاب المدارس بجميع المراحل التعليمية تحميل كتب الوزارة الدراسية التي تصدرها للطلاب لشرح المناهج المقررة علي كل مرحلة بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط ( من هنا)

الضغط على تحميل الكتب الدراسية pdf 

تحديد  المرحلة التعليمية ( رياض الأطفال، الابتدائية، الإعدادية، الثانوية) من القائمة الرئيسية

اختيار الفصل الدراسي ( الأول، الثاني)

تحديد نوع نماذج التحميل ( كتب دراسية الالكترونية، البرمجيات، دليل المعلم، إثرائيات والتدريب العامة التفاعلية ( بث تجريبي) أناشيد كتب تفاعلية، أنشطة صوتية، ...)

الضغط على كلمة تحميل pdf

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أسئلة الامتحان من الكتاب المدرسي 

يبحث الكثير من أولياء الأمور عن رابط تحميل كتب الوزارة 2021، من موقع وزارة التربية والتعليم لأنه المصدر الوحيد للحصول على المناهج الدراسية حيث أكدت كافة التصريحات أن أسئلة الامتحان من داخل الكتاب المدرسي و تقياس مدى استيعاب الطلاب للمناهج الدراسية حيث تأتي الأسئلة بين اختار و صح و خطأ مع ذكر السبب.

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