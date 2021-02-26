وجه القمر دينا فؤاد مداعبة ابنة المخرج مصطفى فكري: خطفت قلبي أول ما شفتها

نشرت وجه القمر دينا فؤاد، عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة تجمعها بالطفلة آسيا نجلة المخرج مصطفى فكري، وهي تداعبها، وتلعب معها، وعلقت عليها قائلة: "لما تبقى بنت المخرج شبهك أكتر منه، آسيا مصطفى فكري خطفت قلبي أول ما شفتها".وانهالت التعليقات الإيجابية التي تثني على جمال الطفلة ومداعبة دينا فؤاد لها، وأشارت وجه القمر، خلال المنشور، إلى أن الصورة تم التقاطها خلال كواليس مسلسل "اللي مالوش كبير" بطولة النجمة ياسمين عبدالعزيز، وإخراج مصطفى فكري، وتأليف عمرو محمود ياسين.وتصور حاليًا وجه القمر دينا فؤاد مشاهدها في مسلسل "اللي مالوش كبير"، حيث تظهر من خلاله في شخصية "قدرية"، وهي فتاة بنت بلد تحب زوجها جدًا وتدافع عنه، ويبدو من اسم الشخصية أنها تغير قالبها الفني تمامًا، وتظهر بدور مختلف عليها أيضًا كعادتها.ومن المقرر أن يعرض العمل في الماراثون الرمضاني المقبل، وسبق وعبرت دينا فؤاد عن سعادتها بالعمل مع النجمة ياسمين عبدالعزيز، معتبرة إياها نجمة سينما وتليفزيون في آن واحد.وأكدت أن العمل مع نجمة بحجم ياسمين عبدالعزيز شيء ممتع، خصوصًا أنها تضيف روح البهجة والسعادة في الكواليس، موضحة أن ياسمين عبدالعزيز نجمة تسير بخطى واثقة في مشوارها الفني، ودائما ما تحرز أهدافا في كل عمل تقدمه.ويشارك في بطولة مسلسل "اللي مالوش كبير" النجوم أحمد العوضي، خالد الصاوي، محمود حافظ، دنيا عبدالعزيز، أحمد عبدالله محمود، أحمد سعيد عبدالغني، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض، وعدد كبير من نجوم الشباب، وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري، ومن إنتاج شركة سينرجي.وكانت وجه القمر دينا فؤاد قد حققت نجاحًا كبيرًا وقت عرض مسلسل "جمال الحريم"، وتصدرت ترند موقع "تويتر" 4 مرات طوال عرض العمل، حيث نجحت وجه القمر دينا فؤاد، في تقديم شخصية "حنان" ببراعة شديدة، واتقان كبير، وأبدعت في الدور رغم صعوبته، حيث أشاد الجمهور بإمساكها بتفاصيل الشخصية، وإبداعها فيها حتى أنها صارت حديث مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تميزها واختلافها في أداء الشخصية، كما أن كثيرًا من مشاهدها تمَّ استخدامه كـ"كوميكس" على منصات التواصل الاجتماعي.