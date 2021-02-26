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الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تبطين وتأهيل 30.30 كيلو متر من الترع بالقليوبية

الجمعة 26/فبراير/2021 - 02:43 م
جريدة الدستور
كتب صلاح حسنى
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أعلنت وزارة الرى بالقليوبية، اليوم الجمعة، عن الانتهاء من أعمال تبطين وتأهيل 30.30 كيلو متر من الترع التي يجرى العمل بها الآن بالمشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع بنطاق محافظة القليوبية، وذلك بنسبة 12.34%، التي تستهدف تأهيل وتبطين 96 ترعة بإجمالي أطوال 410 كيلو مترات من الترع بتكلفة إجمالية بلغت مليارًا و300 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه بمثابة مشروع استثمارى في شبكات الترع والمجارى المائية.

وقال أسامة خليل، وكيل وزارة الري بالقليوبية، إن فوائد المشروع تتلخص في عدة فوائد أولها توفير المياه التي جرى الحفاظ عليها من التسريب والإهدار نتيجة استبحار المجرى المائي، ولكن المشروع يعيد المجرى إلى ما كان عليه، وأيضًا وصول المياه إلى نهايات المجرى المائى مما يضمن عدالة توزيع المياه للمنتفعين على مستوى الترع بالكامل، إلى جانب تقليل تكلفة الصيانة وعمليات التطهير للمجرى المائية نتيجة ظهور حشائش جرفية للمجرى أو غاطسة من القاع.

وأضاف "خليل"، في تصريحات صحفية اليوم، أن المشروع أيضًا يحافظ على الجسور الخاصة بالمجرى المائى من التعديات لخلق طرق للمنتفيعن والمزارعين لاستخدامها، وأيضًا تحقيق استفادة من الموارد الطبيعية للدولة، إلى جانب خلق فرص عمل للمقاولين والأفراد والشركات، وأيضًا وجود شكل جمالى للمجرى المائى يعيد للريف المصرى طبيعتة وروعة المجرى المائي.

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