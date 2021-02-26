«البحوث الزراعية» يوجه بالاهتمام بزراعة ذكور النخيل في الوادي الجديد

اهتم بعض مزارعي محافظة الوادي الجديد بزراعة "ذكور" النخيل بالمزارع الخاصة بهم والاهتمام الكبير بالنخيل الذكوري الموجود بالمزارع والأراضي الزراعية بقصد إنتاج وتكاثر أكواز الطلع المستخدمة في تلقيح أشجار النخيل.ووجه الدكتور يوسف دياب باحث في مركز البحوث الزراعية وخبير في زراعة النخيل بمحافظة الوادي الجديد، بزراعة ذكور النخيل بعد معاناة الأهالي من نقص اللقاح والإتجاه لشرائه من المحافظات المجاورة مثل أسيوط وسوهاج والمنيا وغيرها.وأكد دياب أن بعض المزارعين يتنازعون على اللقاح الذكوري لقلته في الواحات، حيث تتجول بعض السيارات من المحالظات المجاورة لبيع هذه اللقاحات بعد قرب موسم التلقيح الثانوي الذي ينتظره الجميع من أهالي الواحات.وقال فوزي عبد الهادي ل " الدستور" أن بعض المواطنين ذهبوا إلي محافظة أسيوط لشراء كمية كبيرة من اللقاحات المتوفره هناك وبيعها في الوادي الجديد، حيث يباع سعر كوز الطلع بسعر 15 جنية للكوز الواحد، أما الذي يباع من نخيل الواحات بسعر 40 جنية لعدم وجوده بكثرة في الأراضي الواحاتية