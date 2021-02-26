رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«البحوث الزراعية» يوجه بالاهتمام بزراعة ذكور النخيل في الوادي الجديد

الجمعة 26/فبراير/2021 - 01:49 م
جريدة الدستور
محمد مهدي
طباعة
اهتم بعض مزارعي محافظة الوادي الجديد بزراعة "ذكور" النخيل بالمزارع الخاصة بهم والاهتمام الكبير بالنخيل الذكوري الموجود بالمزارع والأراضي الزراعية بقصد إنتاج وتكاثر أكواز الطلع المستخدمة في تلقيح أشجار النخيل.

ووجه الدكتور يوسف دياب باحث في مركز البحوث الزراعية وخبير في زراعة النخيل بمحافظة الوادي الجديد، بزراعة ذكور النخيل بعد معاناة الأهالي من نقص اللقاح والإتجاه لشرائه من المحافظات المجاورة مثل أسيوط وسوهاج والمنيا وغيرها.

وأكد دياب أن بعض المزارعين يتنازعون على اللقاح الذكوري لقلته في الواحات، حيث تتجول بعض السيارات من المحالظات المجاورة لبيع هذه اللقاحات بعد قرب موسم التلقيح الثانوي الذي ينتظره الجميع من أهالي الواحات.

وقال فوزي عبد الهادي ل " الدستور" أن بعض المواطنين ذهبوا إلي محافظة أسيوط لشراء كمية كبيرة من اللقاحات المتوفره هناك وبيعها في الوادي الجديد، حيث يباع سعر كوز الطلع بسعر 15 جنية للكوز الواحد، أما الذي يباع من نخيل الواحات بسعر 40 جنية لعدم وجوده بكثرة في الأراضي الواحاتية

موضوعات متعلقة

وجه القمر دينا فؤاد مداعبة ابنة المخرج مصطفى فكري: خطفت قلبي أول ما شفتها

نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائي 2021 pdf

وزير التعليم العالى يصدر قرارًا بإغلاق كيانين وهميين فى دمياط

وزير التعليم يوضح طريقة احتساب نتيجة الشهادة الإعدادية

الصور

image description

تجهيز وتطوير المقر الجديد للفرع الرئيسى لمكتبة مصر العامة بأسيوط

image description

جامعة أسيوط تحصد جائزة أفضل بحث خلال المؤتمر الدولى لعلاج الأورام

image description

رئيس مياه القناة: إصلاح عدد من الكسور المفاجئة في وقت قياسي

image description

غلق وتشميع «سنتر» للدروس الخصوصية بمركز البداري بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يعتمد عددا من قرارات التصالح في مخالفات البناء

الأكثر قراءة

لطلاب «أولى وتانية» ثانوي.. كيف تقسم شاشة التابلت أثناء الامتحان؟

هل دخلت مصر الموجة الثالثة من كورونا؟.. استشاري يجيب (فيديو)

موعد عودة الطيران السعودي والخطوط الجوية 2021 من وإلى المملكة

بالأسماء.. «الملا» يعتمد حركة ترقيات للعاملين بشركات البترول

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

تردد قناة إسكندرية 2021 الجديد على النايل سات

دراسة بريطانية: لقاح فايزر ضد كورونا يقلل خطر العدوى بعد جرعة واحدة

كيفية الحصول على الحساب المدرسي الموحد للصف الاول الثانوي office 365 الترم الأول

«قمر الثلج» يلمع فى السماء بعد غروب الشمس غدًا

أيام زمان

عبدالوهاب عن جيل الثمانينيات: لا يوجد فرق بين غنائهم والمواطن بالشارع

بسبب تمثال.. كيف نجا يوسف إدريس من الأشغال الشاقة؟

ضربها أبوها بالـ«سوط» وهتفت لسعد زغلول.. مواقف من حياة أمينة رزق

حادث غيّر مجرى حياتي.. تحية كاريوكا تعترف لـ«الكواكب»

مقالات الرأي
جمال طه
«سد النهضة» بين حرب الفشقة ومعارك تيجراى
---
«المرأة العربية» توصي بتحقيق المساواة في مؤتمرها الثامن
مدحت بشاى
الإدارة العلمية ومواطن 30 يونيو
د. محمد عفيفي
22 فبراير: وحدة مصر وسوريا
المزيد

الثقافة

محاضرات وأمسيات وورش فنية بثقافة الأقصر

ثقافة الأقصر تناقش العنف وأثره على الطفل

مكافحة الإرهاب والتطرف بثقافة القاهرة

تكريم الفائزين في مسابقة «مصر في عيون أطفال المغرب»