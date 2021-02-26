تردد القاهرة والناس 2 الجديد 2021

تردد القاهرة والناس 2 الجديد 2021

ترددات قنوات تردد القاهرة والناس 2021





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يبحث الكثير من المواطنين عن تردد القاهرة والناس 2 الجديد 2021، يرجع ذلك ليستطيع المشاهد بمشاهده ما فاته من مسلسات وبرامج علي القاهرة والناس 1 والذي يعاد بتوقيت القناه الأولى بساعتين كاملين.يشار إلى أن القاهرة والناس هي قناة فضائية مصرية أطلقتها شركة تي إن «هولدنجز» حيث يبلغ رأسمالها المدفوع 300 مليون جنيه، كما تحمل القناة شعار بصورة لنصف وجه طارق نور والتي يتم افتتاحها في شهر رمضان سابقًا قبل رمضان 2012 ولكن بعد هذا التاريخ أصبحت القناة تبث طوال أيام السنة، ومنذ إطلاقها اكتسبت القناة جمهورًا كبيرًا لأنها من أكثر القنوات التي تم عرضها جرأة، كما تتميز قناة القاهرة والناس ببرامجها السياسية والثقافية والفنية.وتقدم «الدستور» في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم الجمعة، تردد القاهرة والناس 2 الجديد 2021، حيث تم الاعلان عنها قبل نهاية العام الميلادي 2020، ليتمكن متابعو القناة من مشاهدة برامجها مع حلول العام الجاري، وأطلقت إدارة قناة القاهرة والناس هذه الثانية.1 - القمر الصناعي: نايل سات.2 - التردد: 12015.3 - معامل الترميز: 27500.4 - الاستقطاب: رأسي (V).5 - معدل تصحيح الخطأ: 56.6 - الجودة: HD.1 - القمر الصناعي: نايل سات.2 - التردد: 12284.3 - معامل الترميز: 27500.4 - الاستقطاب: رأسي (V).5 - معدل تصحيح الخطأ: 56.6 - الجودة: HD.1 - القمر الصناعي: نايل سات.2 - التردد: 11430.3 - معامل الترميز: 27500.4 - الاستقطاب: رأسي (V).5 - معدل تصحيح الخطأ: 56.6 - الجودة: HD.برامج القاهرة والناس 20211 - مع إبراهيم عيسى.2 - الدكتور.3 - الناس الحلوة.4 - القاهرة 360.5 - نفسنة.6 - تك توك.7 - خيط حرير.8 - نشرة المصري اليوم من القاهرة والناس.9 - النبض الأمريكي.