كشف ملابسات العثور على جثتي رجل وسيدة داخل شقة بالطالبية

تجري نيابة العمرانية والطالبية تحقيقات موسعة في العثور على جثتي رجل وسيدة داخل شقة بمنطقة الطالبية، بعدما تبين مصرعهما اختناقا بأول أكسيد الكربون نتيجة أدخنة التدفئة.وأمرت النيابة بندب الطب الشرعي لتشريح الجثتين وتحديد أسباب الوفاة وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من التشريح، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والتي أشارت مبدئيا لعدم وجود شبهة جنائية.تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، إخطارا يفيد بالعثور على جثة عامل وعاملة داخل مكتب خاص بمنطقة الطالبية، على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وبالفحص والمعاينة الأولية تبين تعرضهما لاختناق وعدم وجود شبهة جنائية او اصابات ظاهرية بالجثتين.وشرحت التحريات أن الشقة تدار كمكتب خاص وان المتوفيين اشعلا النيران للتدفئة الا انهما غافلهما النوم ولقيا مصرعهما نتيجة استنشاق غاز أول اكسيد الكربون السام الناتج من نيران التدفئة، تم تحرير محضر بالواقعة واحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.