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الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليمن يرحب بقرار مجلس الأمن 2564

الجمعة 26/فبراير/2021 - 02:06 م
جريدة الدستور
نيفين أشرف
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رحبت وزارة الخارجية اليمنية، اليوم الجمعة، بقرار مجلس الأمن رقم 2564 الصادر مؤخرًا، مؤكدة أن القرار يعكس الرغبة الحقيقية والصادقة للمجتمع الدولي للمساعدة في تحقيق السلام وإنهاء الحرب العبثية التي تشنها ميليشيا الحوثي بدعم وإسناد إيراني، والتي أنتجت المعاناة والكارثة الإنسانية في اليمن وزعزعت أمن واستقرار المنطقة.

وشددت الوزارة على استمرار الحكومة اليمنية في بذل الجهود والمساعي الهادفة لاستعادة الأمن والاستقرار وإنهاء الانقلاب وتحقيق السلام والمصالحة الوطنية، وفقًا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن 2216.

واعتمد مجلس الأمن الدولي، مشروع قرار صاغته بريطانيا بتمديد ولاية فريق الخبراء في اليمن، عامًا تنتهي في 28 مارس 2022.

ونص قرار مجلس الأمن على إضافة القيادي الحوثي سلطان زابن، لقائمة العقوبات، لانتهاجه سياسة التخويف والاستغلال، والاحتجاز والتعذيب والعنف الجنسي واغتصاب النساء.

كما أدان قرار المجلس، التصعيد المستمر في مأرب بما في ذلك العملية الحوثية في ٧ فبراير 2021 والهجمات الحوثية المستمرة على المملكة العربية السعودية بما في ذلك مطار أبها الدولي في 10 فبراير، داعيًا للإيقاف الفوري للهجمات دون شروط مسبقة.

وشدد مجلس الأمن، على ضرورة تسهيل الحوثيين على الفور الوصول الآمن وغير المشروط لخبراء الأمم المتحدة لتنفيذ عملية التقييم والصيانة دون المزيد من التأخير، مع ضمان التنسيق الوثيق مع الأمم المتحدة.

ورحب قرار مجلس الأمن الأخير، بتشكيل الحكومة الجديدة في اليمن وفقًا لاتفاق الرياض، داعيًا للتنفيذ الكامل للاتفاق، كما أعرب عن دعمه لمشاركة الحكومة في العملية السياسية، ودعا للاستئناف السريع للمحادثات بين الأطراف، مع الانخراط الكامل في جهود الوساطة الأممية.

كما شدد المجلس على المخاطر الإنسانية والبيئة، والحاجة دون تأخير لوصول خبراء الأمم المتحدة لتقييم وصيانة خزان صافر النفطي الواقع في مناطق سيطرة الحوثي شمال اليمن، مؤكدًا مسئولية الحوثيين عن الوضع وعن عدم التجاوب مع هذه المخاطر الإنسانية والبيئية.

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